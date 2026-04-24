Экономика России обладает огромным запасом прочности на фоне санкций, в отличие от государств Европейского союза, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.
Об этом представители дипмиссии рассказали РИА Новости.
Дипломаты пояснили, что ЕС стоит задуматься о судьбе собственной экономики и всего европейского проекта.
По их словам, устойчивость российской экономической системы подтверждается в том числе успехами армии в зоне проведения специальной военной операции.
«Экономика России обладает огромным запасом прочности», — подчеркнули в ведомстве.
Страны ЕС 23 апреля согласовали 20-й пакет ограничений.
Кроме того, Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине в размере €90 млрд.