Песков назвал конфронтацией законопроект Финляндии о ввозе ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внесение правительством Финляндии законопроекта о разрешении ввоза ядерного оружия «концентрированной конфронтацией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внесение правительством Финляндии законопроекта о разрешении ввоза ядерного оружия «концентрированной конфронтацией».

«Это конфронтация, так и надо понимать. Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении», — сказал господин Песков в разговоре с Первым каналом.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент поправку в закон о ядерной энергетике. Она предполагает отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение «в контексте обороны» НАТО. Как сообщили в финском Минобороны, в стране по-прежнему запрещаются изготовление и применение ядерного оружия.

Закон о ядерной энергетике был принят в Финляндии в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Финляндия вступает в транзитную зону».

