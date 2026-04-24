Песков назвал конфронтацией законопроект Финляндии о ввозе ядерного оружия

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент поправку в закон о ядерной энергетике. Она предполагает отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его хранение «в контексте обороны» НАТО. Как сообщили в финском Минобороны, в стране по-прежнему запрещаются изготовление и применение ядерного оружия.