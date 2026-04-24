Макрон назвал 20-й пакет санкций ЕС сильным сигналом для России

Одобрение нового пакета европейских ограничений и выделение финансовой помощи Киеву являются мощным сигналом для России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом французский лидер написал в социальной сети X.
23 апреля Европа согласовала выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердила 20-й пакет санкций.
Макрон пояснил, что подобные шаги свидетельствуют о готовности ЕС и впредь поддерживать Киев. По его словам, европейские страны держат слово и намерены твёрдо стоять на текущих позициях в вопросе урегулирования конфликта.
«Достигнутое соглашение… является чётким сигналом для России», — написал политик.
Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что российская экономика обладает огромным запасом прочности на фоне санкций, в отличие от государств Европейского союза.