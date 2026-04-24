МИД: ЕС с санкциями против России идёт по самоубийственному пути

По его словам, когда Запад развязывал данную гибридную войну, он ставил перед собой четыре цели: нанесение военного поражения на украинском театре боевых действий, разлом российской экономики, смену режима и изоляцию на международной арене.
При этом, подчеркнул дипломат, Брюссель в этой гибридной войне против Москвы потерпел поражение.
«По всем этим пунктам они потерпели полное поражение, но почему-то уроки не усваиваются, и они продолжают идти по этому самоубийственному пути», — цитирует Грушко РИА Новости.
Также он отмечал, что Россия отреагирует на новые санкции ЕС после изучения их содержания.
Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что экономика России обладает огромным запасом прочности.