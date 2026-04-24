WP: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), который должен пройти в Майами в декабре, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Приглашение пока отправлено не было, заявили собеседники издания.

«На данный момент официальных приглашений разослано не было, но Россия является членом G20 и будет приглашена для участия в министерских встречах и саммите лидеров», — цитирует газета одного из своих собеседников.

В официальном заявлении Госдепартамента сообщается, что господин Трамп «четко дал понять, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, поскольку Соединенные Штаты сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита», отмечает WP.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия уже приглашена на G20 на высшем уровне. Однако, как позже уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о том, будет ли Владимир Путин лично присутствовать на саммите G20 14−15 декабря в Майами, пока не принято.

