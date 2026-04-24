Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство: бумеранг вернётся к странам ЕС, запретившим энергоресурсы России

Страны Европейского союза столкнутся с эффектом бумеранга из-за запрета на покупку российских энергоресурсов, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

Об этом представители дипмиссии сообщили РИА Новости.

23 апреля Европа согласовала выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердила 20-й пакет санкций.

Дипломаты пояснили, что евробюрократия навязывает государствам отказ от российских углеводородов вместо заботы о жизнях простых граждан.

По их словам, представителям союза стоит задуматься о судьбе собственной экономики в свете дестабилизации глобальных энергорынков.

«Бумеранг вернётся к тем, кто его так бездумно запустил», — подчеркнули в представительстве.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко выступил с утверждением, что Евросоюз с санкциями против России идёт по самоубийственному пути.

