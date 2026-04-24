Страны Европейского союза столкнутся с эффектом бумеранга из-за запрета на покупку российских энергоресурсов, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.
Об этом представители дипмиссии сообщили РИА Новости.
23 апреля Европа согласовала выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердила 20-й пакет санкций.
Дипломаты пояснили, что евробюрократия навязывает государствам отказ от российских углеводородов вместо заботы о жизнях простых граждан.
По их словам, представителям союза стоит задуматься о судьбе собственной экономики в свете дестабилизации глобальных энергорынков.
«Бумеранг вернётся к тем, кто его так бездумно запустил», — подчеркнули в представительстве.