Трамп заявил, что приезд Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезен

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезен.

При этом он отметил, что ещё не направлял ему приглашение.

«Но если бы он приехал, это было бы очень полезно», — сказал Трамп.

В The Washington Post ранее писали, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков между тем отмечал, что решение об участии Путина в саммите G20 ещё не принято.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше