CNN: США изучают возможность ударов по объектам Ирана в Ормузском проливе

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Военные США разрабатывают планы нанесения ударов по иранским объектам в Ормузском проливе. С таким утверждением выступила телекомпания CNN.
По сведениям ее источников, целями атак США могут быть минные суда и быстроходные ударные катера исламской республики. Американские военные рассматривают возможность наносить удары по целям в районе Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива. Как отмечает CNN, если большую часть первого месяца боевых действий США наносили удары главным образом «по целям вдали от пролива», новая стратегия предусматривает, что «бомбардировки будут сконцентрированы на стратегически важных водных путях».
Не исключено также, что американские военные будут наносить удары по объектам двойного назначения и энергетической инфраструктуре, пытаясь таким образом убедить Иран сесть за стол переговоров, добавили источники CNN.
Еще один вариант дальнейшего развития событий подразумевает нанесение Соединенными Штатами точечных ударов, целью которых будет иранское военное командование и чиновники, не поддерживающие участие Тегерана в переговорах с США. В качестве возможной цели Вашингтона собеседники CNN назвали командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майора Ахмада Вахиди.