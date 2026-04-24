Трампу неизвестно, был ли приглашен Путин на саммит G20 в Майами

«Я не знаю о приглашении, был ли он приглашен», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о приглашении Путина.
Президент США также выразил сомнение в том, что глава российского государства лично посетит предстоящий саммит лидеров «Большой двадцатки». «Сомневаюсь, что он приехал бы», — отметил Трамп.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.
Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.