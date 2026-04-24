Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу неизвестно, был ли приглашен Путин на саммит G20 в Майами

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно, был ли приглашен президент России Владимир Путин на саммит G20 в Майами.

«Я не знаю о приглашении, был ли он приглашен», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о приглашении Путина.

Президент США также выразил сомнение в том, что глава российского государства лично посетит предстоящий саммит лидеров «Большой двадцатки». «Сомневаюсь, что он приехал бы», — отметил Трамп.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму.

