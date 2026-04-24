Сийярто не жалеет о налаживании отношений с Россией

Глава МИД Венгрии отметил, что его действия в этом направлении отвечали интересам республики.

БУДАПЕШТ, 24 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, который вскоре покинет свой пост, не жалеет, что в течение многих лет стремился к налаживанию прагматичных отношений с Россией, хотя не раз подвергался за это нападкам со стороны своих политических оппонентов. Он уверен в том, что такие действия полностью отвечали интересам Венгрии.

«Если оглянуться назад, то я считаю, что все мои решения были правильными», — сказал глава МИД в интервью интернет-изданию Telex. По словам Сийярто, в течение 11 лет он выстраивал с Россией «нормальные, прагматичные отношения» и во многом благодаря этому Венгрия до сих пор получает российские нефть и газ на основе выгодных долгосрочных контрактов.

Министр всегда подчеркивал, что подходит к решению этих вопросов не с идеологической или политической, а практической точки зрения. В связи с этим он отверг предположения, что когда-либо действовал в интересах Москвы и уж тем более во вред интересам Венгрии.

Сийярто также заявил, что его разговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым, которые пытались прослушивать иностранные спецслужбы, никогда не выходили за рамки обычной дипломатической практики и не содержали ничего предосудительного с точки зрения национальной безопасности. Во время предвыборной кампании венгерская оппозиция пыталась упрекать его в слишком тесных контактах с Россией и едва ли не готовности раскрывать российским коллегам какие-то государственные секреты.

12 апреля правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, потерпела поражение на парламентских выборах. Сийярто был одним из главных действующих лиц ее предвыборной кампании, которая оказалась неудачной.

Теперь ФИДЕС и Орбан переходят в оппозицию, а новое правительство Венгрии будет сформировано в начале мая победителем выборов — партией «Тиса», которую возглавляет евродепутат Петер Мадьяр. Он займет пост премьер-министра. Сийярто в качестве главы МИД сменит Анита Орбан — в 2010—2015 годах она служила в этом ведомстве в должности посла по особым поручениям и занималась вопросами энергетической безопасности, а в последние годы работала в крупных международных коммерческих компаниях.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше