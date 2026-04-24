Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец «Центра» рассказал, как уничтожалась бронегруппа ВСУ в районе Гришино

РИА Новости: бойцы центра уничтожили бронегруппу ВСУ в районе Грушино.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Группа ВСУ численностью 35 человек была уничтожена при попытке прорыва на бронетехнике через Гришино в Красноармейск, рассказал РИА Новости старший расчёта FPV «Неудержимых» группировки «Центр» Влад Худюков.

Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья во вторник, 21 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Недавно был накат противника, двигалось три единицы техники. Мы подбили эту технику, и оттуда выбежало много-много украинских солдат и за несколько минут они распределились по всей лесополосе. Когда я прилетел, первая техника уже была подбита, она горела, а из второй уже начали выбегать. Командир приказал мне бить по живой силе, потому что там было очень много противников», — рассказал боец 35-й мотострелковой бригады.

Он также уточнил, что на небольшом расстоянии от места событий недавно закрепились штурмовые группы ВС России, и операторам ударных дронов была поставлена задача не допустить противника к нашим позициям, чтобы враг не обнаружил их.

«У каждого расчета своя задача была. Я наносил удары по живой силе, а другие в расчеты уничтожали технику. В то утро я сделал более семи вылетов, каждый из которых длился 10−15 минут», — уточнил оператор.

По его словам, противник постоянно перемещался по лесополосе, и после каждого удара расчеты смотрели трансляцию объективного контроля с дронов наблюдателей для определения следующих целей.

«У меня была команда один за другим поднимать FPV-дроны. Вначале я делал ночные вылеты, обнаруживал, уничтожал. И когда светло стало, поднимал дневные дроны, соответственно. Когда я подлетал, там все небо было в наших дронах и разрывы были по все лесополосе», — добавил собеседник агентства.

Также он уточнил, что на момент атаки противника в данном районе работало более 10 расчетов FPV-дронов ВС России, а также расчёты разведывательных дронов, которые наблюдали за всем происходящим.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше