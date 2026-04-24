Британия заплатит Франции почти $890 млн за борьбу с нелегальными мигрантами

Соглашение пришло на смену предыдущей договоренности объемом ?478 млн, которая была рассчитана на три года и истекла 31 марта. Однако это не остановило потока мигрантов — в прошлом году их число выросло по сравнению с двумя предыдущими годами. В общей сложности в 2025 году таким способом в Великобританию нелегально прибыли почти 41,5 тыс. человек, среди которых больше всего граждан Эритреи, Афганистана, Ирана, Судана и Сомали. Это меньше лишь пикового показателя 2022 года (46 тыс.), но больше, чем в 2024 году (36,8 тыс.) и 2023 году (29,4 тыс.). С начала этого года в Великобританию через Ла-Манш прибыли 6 тыс. нелегалов, причем в отдельные дни их число превышало 600.