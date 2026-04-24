Трамп: сохранение Группы восьми позволило бы избежать нынешних мировых проблем

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Сохранение Группы восьми (G8), вероятно, позволило бы избежать нынешних мировых проблем, в том числе украинского кризиса. Такую позицию изложил глава американской администрации Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Было бы куда лучше, если бы они их не исключили», — продолжил глава Белого дома. «Когда они исключили президента [России Владимира] Путина, его это очень задело, и он прав. Я бы сказал, что этих проблем не было бы, если бы их не исключили», — подчеркнул президент США.
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.