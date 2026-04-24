Трамп: сохранение Группы восьми позволило бы избежать нынешних мировых проблем

Американский президент уверен, что исключение России из G8 при Обаме и Трюдо задело Путина и стало глупой ошибкой.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Сохранение Группы восьми (G8), вероятно, позволило бы избежать нынешних мировых проблем, в том числе украинского кризиса. Такую позицию изложил глава американской администрации Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я уже давно говорю, что когда они превратили G8 в G7, они исключили Россию. Это было до меня, при [бывшем президенте США Бараке] Обаме и [бывшем] премьер-министре Канады [Джастине] Трюдо. Я тогда сказал, что это глупое решение, и я был прав», — заявил американский лидер.

«Было бы куда лучше, если бы они их не исключили», — продолжил глава Белого дома. «Когда они исключили президента [России Владимира] Путина, его это очень задело, и он прав. Я бы сказал, что этих проблем не было бы, если бы их не исключили», — подчеркнул президент США.

