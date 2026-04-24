Фальшивые доллары в России почти исчезли

РИА Новости: в РФ в первом квартале выявили 110 фальшивых долларовых купюр.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ.

По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр — это стало новым историческим минимумом. Предыдущий был в третьем квартале 2024 года — 165 купюр. За год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук.

В то же время значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их число за год сократилось в 11 раз, до 123 штук.