Фальшивые доллары в России почти исчезли

По итогам первого квартала выявлено 110 поддельных долларовых купюр — это стало новым историческим минимумом. Предыдущий был в третьем квартале 2024 года — 165 купюр. За год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук.