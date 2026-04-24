Напавший с ножом на врачей в Махачкале заявил, что принимал наркотики

Напавший с ножом на врачей в Махачкале принимал наркотики.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Задержанный за нападение на врачей в больнице в Махачкале мужчина заявил, что принимал наркотики, видео с его допросом опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на двух дежуривших врачей — травматолога и хирурга. По данным минздрава Дагестана, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан.

«Был в нетрезвом состоянии. (Принимал — ред.) мефедрон. Просто принял, цели не было», — сказал мужчина.

По его словам, мефедрон он употребляет два-три месяца.

Как позднее отметили в СУ СК России по республике, подозреваемый отказался от добровольного прохождения медицинского освидетельствования.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше