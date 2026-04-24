Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Соединённые Штаты намерены пригласить президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20, который должен пройти на гольф-курорте президента Дональда Трампа «Дорал» в Майами. Как пишет The Washington Post, приглашение ещё не отправлено.

Источник: Life.ru

«На данный момент официальных приглашений не направлено, но Россия является членом “Группы двадцати” и будет приглашена для участия в заседаниях министров и саммите лидеров», — утверждает высокопоставленный представитель администрации США.

Издание также ссылается на заявления Госдепартамента. Там отметили, что республиканец ясно дал понять: Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку Вашингтон рассчитывает провести успешный и продуктивный саммит.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ получила приглашение поучаствовать на высшем уровне в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться в Соединённых Штатах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что вопрос о том, кто именно представит Российскую Федерацию на предстоящем саммите G20, остаётся открытым.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше