Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ получила приглашение поучаствовать на высшем уровне в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться в Соединённых Штатах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что вопрос о том, кто именно представит Российскую Федерацию на предстоящем саммите G20, остаётся открытым.