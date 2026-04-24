На Кубе предупредили об истощении запасов российской нефти к концу апреля

«Анатолий Колодкин» привез на остров 100 тыс. тонн нефти. Это был первый танкер за три месяца, который доставил энергоресурсы Кубе, страдающей от энергетической блокады со стороны США. В начале апреля российские власти анонсировали отправку второго танкера с нефтью. Позже замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин говорил, что у Москвы есть план по оказанию помощи кубинцам, но рассматривать вопрос о новых поставках нефти власти будут готовы только при необходимости.