«Скоро будет умолять»: Дмитриев прокомментировал новые санкции ЕС против банков

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, каким образом Евросоюз после новых санкций сможет оплачивать поставки российского газа, в котором он будет нуждаться.
«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?» — написал спецпредставитель президента России в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал решение ЕС в рамках 20-го пакета ограничительных мер против России ввести запрет на транзакции с 20 российскими банками.
Напомним, Евросоюз официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и введении 20-го пакета санкционных ограничений в отношении России. Письменная процедура утверждения завершена 23 апреля единогласно.
Позже официальны представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что только журналист Владимир Соловьев сможет подобрать слова для оценки нового пакета антироссийских санкций.