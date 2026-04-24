Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скоро будет умолять»: Дмитриев прокомментировал новые санкции ЕС против банков

Дмитриев задался вопросом о том, как ЕС будет платить за газ из России.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, каким образом Евросоюз после новых санкций сможет оплачивать поставки российского газа, в котором он будет нуждаться.

«Как отчаявшийся ЕС будет платить за российский газ, о котором он скоро будет умолять?» — написал спецпредставитель президента России в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал решение ЕС в рамках 20-го пакета ограничительных мер против России ввести запрет на транзакции с 20 российскими банками.

Напомним, Евросоюз официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и введении 20-го пакета санкционных ограничений в отношении России. Письменная процедура утверждения завершена 23 апреля единогласно.

Позже официальны представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что только журналист Владимир Соловьев сможет подобрать слова для оценки нового пакета антироссийских санкций.

