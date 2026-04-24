Индонезийский музыкант договорился о сотрудничестве с Катей Лель

ДЖАКАРТА, 24 апр — РИА Новости. Индонезийский исполнитель музыкального лейбла Passion Vibe договорился о сотрудничестве с российской певицей Катей Лель, исполнительницей хита «Мой мармеладный», на фоне роста популярности ее творчества в стране, рассказал РИА Новости основатель лейбла Йога Нугрохо.
«Мы договорились о совместном проекте с Катей Лель. Видим большой интерес к ее музыке в Индонезии и считаем, что коллаборация может быть успешной», — поделился собеседник агентства.
Ранее Катя Лель сообщила РИА Новости, что планирует записать совместную песню с артистом из Индонезии на фоне любви к её хитам среди местной аудитории.
Песня Кати Лель «Мой мармеладный» получила волну популярности в Индонезии, трек завирусился в соцсетях: пользователи массово снимают видео и придумали отдельный танец под хит Лель.
Композиция «Мой мармеладный» была выпущена в 2004 году. В 2023 году она завирусилась в TikTok и вошла в мировой Viral 50 Spotify, ее слушали до 100 миллионов раз в день.