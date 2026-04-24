Британия выделит Франции $675 млн для борьбы с нелегальной миграцией

Правительства Великобритании и Франции подписали трехлетнее соглашение по борьбе с сетями нелегальной иммиграции и торговлей людьми. Согласно ему Великобритания выделит 500 млн фунтов стерлингов ($675 млн) на усиление мер безопасности на севере Франции.

Как сообщает The Washington Post, план направлен на увеличение числа сотрудников, патрулирующих побережье Ла-Манша, — с 907 до 1392 к 2029 году. Кроме того, будет создано дополнительное подразделение полиции по борьбе с нелегальной миграцией при финансировании Франции.

Еще 160 млн фунтов ($216 млн) будут выплачены при условии успеха новой тактики по пресечению нелегальных переходов через Ла-Манш. Если меры не будут успешны, финансирование будет отозвано через год.

Особое внимание в соглашении уделено борьбе с «лодками-такси» — надувными судами, которые контрабандисты используют для подбора мигрантов на побережье. Для мониторинга 200-километровой береговой линии планируется расширить использование беспилотников, вертолетов и систем электронного наблюдения.

Правозащитные организации критикуют новый курс, заявляя, что полицейские меры не решают первопричин миграционного кризиса и могут привести к росту числа смертей при попытке пересечь границу.

