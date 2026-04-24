Напавший с ножом на врачей в Махачкале мужчина отрицает умысел на убийство

Задержанный за покушение на врачей в Махачкале мужчина заявил, что ранил хирурга ножом без умысла на убийство.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале, опубликовав видео допроса.
Задержанный пояснил, что нанёс ножевые ранения хирургу, однако не желал лишать его жизни. По словам мужчины, второй врач пострадал из-за того, что начал бить напавшего сзади.
«Убивать его не хотел», — сказал мужчина.
Ранее сообщалось, что задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.
23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.