Напавший с ножом на врачей в Махачкале мужчина отрицает умысел на убийство

Задержанный за покушение на врачей в Махачкале мужчина заявил, что ранил хирурга ножом без умысла на убийство.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своём Telegram-канале, опубликовав видео допроса.

Задержанный пояснил, что нанёс ножевые ранения хирургу, однако не желал лишать его жизни. По словам мужчины, второй врач пострадал из-за того, что начал бить напавшего сзади.

«Убивать его не хотел», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.

23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.

