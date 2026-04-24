В постпредстве оценили ввод санкций ЕС на российские энергоресурсы

Постпредство: бумеранг вернется к тем, кто настаивает на запрете ресурсов из РФ.

Источник: www_ria_ru

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Бумеранг вернется к тем в Европейском союзе, кто настаивает на запрете российских энергоресурсов на фоне глобальной энергетической дестабилизации, заявило постпредство России при ЕС, комментируя принятие в четверг 20-го пакета санкций интеграционного объединения против Российской Федерации.

«О судьбе экономики Евросоюза и всего европейского проекта есовцам стоило бы задуматься, особенно в свете дестабилизации глобальных энергорынков, когда евробюрократия навязывает есовским странам запрет на покупку российских углеводородов вместо того, чтобы думать о жизни простых граждан Европы. Экономические реалии и время все расставят по своим местам, бумеранг вернется к тем, кто его так бездумно запустил», — сообщили в представительстве российским журналистам.

