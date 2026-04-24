Пострадавший в Махачкале врач находится в реанимации

Один из врачей, пострадавших при нападении мужчины с ножом в больнице Махачкалы, находится в критическом состоянии, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации», — говорится в сообщении.
Гариева пояснила, что в результате нападения никто из сотрудников медицинского учреждения не погиб.
Ранее сообщалось, что задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.
23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.