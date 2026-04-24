Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший в Махачкале врач находится в реанимации

Один из врачей, пострадавших при нападении мужчины с ножом в больнице Махачкалы, находится в критическом состоянии, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Об этом представитель ведомства написала в своём Telegram-канале.

«Состояние одного из врачей критическое, он в реанимации», — говорится в сообщении.

Гариева пояснила, что в результате нападения никто из сотрудников медицинского учреждения не погиб.

Ранее сообщалось, что задержанного за нападение в больнице в Махачкале 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района отправили на медицинское освидетельствование.

23 апреля посетитель больницы в Махачкале напал с ножом на двух медработников.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше