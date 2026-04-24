«Заработать на подготовке к войне с Россией»: что может стоять за планами Германии увеличить свою армию

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что цель 460 тыс. военных и резервистов не является верхним пределом. По его словам, эта планка может быть преодолена в случае необходимости или при обострении ситуации. Вместе с тем Писториус не исключил возможности восстановления обязательной службы. При этом в новой концепции развития бундесвера Россию объявили главной угрозой и обвинили в том, что она якобы «готовится к военному столкновению с НАТО». Как отмечают эксперты, Берлин всё активнее демонстрирует свои агрессивные милитаристские амбиции, которые, впрочем, в условиях энергетического кризиса будут лишь усугублять сложности в социально-экономической сфере ФРГ.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что цель 460 тыс. военных и резервистов в бундесвере не является верхним пределом. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.
По словам политика, эта отметка может быть превышена в случае необходимости или при обострении ситуации. Вместе с тем Писториус не исключил возможности восстановления обязательной военной службы в Германии.
«Придётся обсуждать и принимать решение об обязательной потребности», — приводит его слова ТАСС.
Как пояснил министр, к таким шагам Берлин прибегнет, если добровольных мер окажется недостаточно для достижения целевой численности личного состава.
Глава Минобороны ФРГ сообщил и об уже достигнутом прогрессе в увеличении числа военных. С момента его вступления в должность (в январе 2023-го) число военнослужащих выросло примерно с 180 тыс. до нынешних 185—186 тыс. По информации немецких властей, количество заявок и случаев приёма на службу растёт. Задача заключается в том, чтобы обеспечивать рост численности войск упорядоченно и при этом максимально быстро, добавил Писториус.
Ранее он отмечал, что власти ФРГ намерены повысить численность бундесвера до 260 тыс. и увеличить число резервистов до 200 тыс.
При этом в новой концепции развития германской армии Россию объявили главной угрозой и обвинили в подготовке «к военному столкновению с НАТО».
«В краткосрочной перспективе мы повышаем наши оборонные возможности. В среднесрочной перспективе стремимся к повышению способностей во всех областях, а в долгосрочной будем добиваться технологического превосходства», — уточнил министр.
Он также заявил о планах принять меры для снижения бюрократических барьеров в ВС ФРГ и о намерении применять искусственный интеллект.
«Мы сегодня создаём ясность для бундесвера в очень непредсказуемые времена», — сказал Писториус.
Цель Берлина — сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе», подчеркнул он.
«В пылу милитаристского угара».
Российские власти не раз обращали внимание на опасность действий Берлина по милитаризации Германии.
«В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну “главной военной силой в Европе”, это закончилось трагедией для всего человечества», — напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Впоследствии в Кремле прокомментировали принятую ФРГ военную стратегию, где Россия определена как главная угроза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, куда тянет Германию, когда она принимает такие документы.
«Главное, чтобы не туда, куда уже несколько раз в истории», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также отметил важность того, чтобы Берлин не увлёк за собой других.
«Когда читают такие строки и узнают о таких планах европейцы, у них, наверное, тоже холодок у многих… бежит по спине», — сказал Песков.
«Пушки или масло».
Как констатируют эксперты, Берлин всё активнее демонстрирует свои агрессивные военные амбиции, которые, впрочем, в условиях энергетического кризиса будут лишь усугублять сложности для населения страны.
«Германия может себе позволить наращивать военный потенциал даже в условиях энергетического кризиса, но при этом возникает большая проблема. Берлину придётся выбрать: пушки или масло. И похоже, что ФРГ остановилась на первом: гражданские сферы разоряются стремительно, а вот сферы военного производства наращиваются. Но реализация военных планов заставит немцев затянуть пояса, причём на горле. Однако история Германии в XX веке показала, что такой выбор является фатальным», — подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии RT.
По его словам, Берлин объявил Россию главной угрозой и обвинил её в подготовке к «военному столкновению с НАТО», чтобы оправдать все свои военные приготовления в первую очередь перед своим населением.
«Фактор “агрессивной России” для немецких властей является непреложным. В то время как на самом деле РФ, пожалуй, одна из немногих стран, которая чрезвычайно терпелива на внешнеполитическом треке и не реагирует на различного рода провокации, которые, как кажется их инициаторам, помогают им вытряхивать из парламента средства на пресловутую оборону», — говорит Мухин.
Как считает ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков, милитаризация ФРГ — это не вынужденная мера немецких властей, как они пытаются это представить, а политическое решение, направленное на обогащение ВПК.
«Из-за этого уже сейчас очень сильно страдает социальная сфера ФРГ. Социально-экономическое положение будет только ухудшаться с ростом темпов милитаризации. Всё это очень пагубно отразится на дальнейшем развитии страны. Но власти Германии, по всей видимости, это не волнует — скорее всего, у них есть договорённость с рядом корпораций военно-промышленного комплекса, которым выгодна такая милитаризация. Таким образом они хотят заработать на подготовке к войне с Россией достаточно серьёзные деньги», — пояснил собеседник RT.
При этом аналитики сходятся во мнении, что при реализации своих военных планов немецкие власти, а также компании ВПК могут столкнуться с серьёзными трудностями. Среди них — катастрофическая нехватка личного состава и финансирования. Эксперты полагают, что даже при выделении дополнительных средств довести численность бундесвера до 260 тыс. за несколько лет будет практически невозможно из-за демографического кризиса и непопулярности службы в Германии, если она так и останется добровольной.
Как отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RT, у Германии нет и нужного уровня военных технологий для реализации всех её планов.
«Все эти разговоры про создание самой мощной в Европе армии — не более чем мечты немецких властей, которые раскручивают пресловутую “российскую угрозу” в своих целях. Берлину необходимо максимально расширить оборонный бюджет, чтобы получать откаты от военных компаний через коррупционные схемы. Именно поэтому Писториус сейчас лоббирует интересы холдингов, так или иначе связанных с ВПК», — заключил Михайлов.