«Заработать на подготовке к войне с Россией»: что может стоять за планами Германии увеличить свою армию

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что цель 460 тыс. военных и резервистов не является верхним пределом. По его словам, эта планка может быть преодолена в случае необходимости или при обострении ситуации. Вместе с тем Писториус не исключил возможности восстановления обязательной службы. При этом в новой концепции развития бундесвера Россию объявили главной угрозой и обвинили в том, что она якобы «готовится к военному столкновению с НАТО». Как отмечают эксперты, Берлин всё активнее демонстрирует свои агрессивные милитаристские амбиции, которые, впрочем, в условиях энергетического кризиса будут лишь усугублять сложности в социально-экономической сфере ФРГ.