Трамп выступил за продолжение прямых контактов с Путиным

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что выступает за поддержание прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.
Рассуждая о возможности приглашения российского лидера на саммит Группы двадцати в США в декабре, американский лидер заявил, что «считает нужным говорить со всеми». «Я не из тех парней, которые [заявляют], что не будут говорить с ним, поскольку идет война», — отметил он.
«Я люблю говорить со всеми, если вы умный человек, умеете контролировать свои эмоции и другие вещи, которые нужно контролировать. Я за то, чтобы разговаривать», — подчеркнул Трамп. При этом он добавил, что США «продолжают работу над урегулированием» украинского кризиса.