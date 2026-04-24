ЦАХАЛ обстрелял ракетные установки в Ливане

В пресс-релизе не уточняется, кому именно принадлежали эти установки. Незадолго до этого в армии заявили, что израильские военнослужащие убили троих боевиков «Хезболлы» и обстреляли несколько позиций шиитской организации. Это, утверждают в армии, произошло в ответ на военную активность самой «Хезболлы» и «вопиющие нарушения договоренностей о прекращении огня».
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. Он сказал, что у стран появился отличный шанс заключить друг с другом мир.