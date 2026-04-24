ЕС обязал Украину соблюдать права меньшинств для кредита в €90 млрд

Европейский союз потребовал от Украины гарантировать соблюдение прав меньшинств для получения кредита в размере €90 млрд.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Авторы документа пояснили, что для выделения средств киевские власти должны обеспечивать эффективные демократические механизмы и поддерживать многопартийную парламентскую систему. По их словам, обязательными условиями также остаются соблюдение принципов верховенства права и всесторонняя защита прав человека.
«Соблюдение верховенства права также включает борьбу с коррупцией», — сказано в документе.
В тексте документа не уточняется, о каких именно группах идёт речь и входят ли в их число русскоязычное меньшинство и верующие Украинской православной церкви.
23 апреля Европа согласовала выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердила 20-й пакет санкций.