ЕС обязал Украину соблюдать права меньшинств для кредита в €90 млрд

Европейский союз потребовал от Украины гарантировать соблюдение прав меньшинств для получения кредита в размере €90 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Авторы документа пояснили, что для выделения средств киевские власти должны обеспечивать эффективные демократические механизмы и поддерживать многопартийную парламентскую систему. По их словам, обязательными условиями также остаются соблюдение принципов верховенства права и всесторонняя защита прав человека.

«Соблюдение верховенства права также включает борьбу с коррупцией», — сказано в документе.

В тексте документа не уточняется, о каких именно группах идёт речь и входят ли в их число русскоязычное меньшинство и верующие Украинской православной церкви.

23 апреля Европа согласовала выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердила 20-й пакет санкций.