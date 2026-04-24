Кандидат в президенты Санчес: Перу необходимо стать частью БРИКС

Кандидат в президенты Перу от левой партии Роберто Санчес заявил о необходимости присоединения государства к БРИКС.
Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший министр внешней торговли прошёл во второй тур президентских выборов, который состоится 7 июня.
Санчес пояснил, что республике нужен суверенитет и открытие новых пространств на фоне протекционистской политики США. По его словам, государству следует сделать ставку на многополярность и сотрудничество с Глобальным Югом, чтобы развивать торговлю с Азией через порт Чанкай.
«Я считаю, что присутствие на этом интеграционном рынке важно», — подчеркнул кандидат.
