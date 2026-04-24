Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидат в президенты Санчес: Перу необходимо стать частью БРИКС

Кандидат в президенты Перу от левой партии Роберто Санчес заявил о необходимости присоединения государства к БРИКС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший министр внешней торговли прошёл во второй тур президентских выборов, который состоится 7 июня.

Санчес пояснил, что республике нужен суверенитет и открытие новых пространств на фоне протекционистской политики США. По его словам, государству следует сделать ставку на многополярность и сотрудничество с Глобальным Югом, чтобы развивать торговлю с Азией через порт Чанкай.

«Я считаю, что присутствие на этом интеграционном рынке важно», — подчеркнул кандидат.

Ранее бывший начальник штаба Госдепартамента США полковник Лоуренс Уилкерсон в новом эпизоде шоу NEWORDER на RT India заявил, что страны всё быстрее переходят к БРИКС.

