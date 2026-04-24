Посол Джалали: если США хотят воевать, мы будем воевать

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал в эксклюзивном комментарии RT о позиции Тегерана по ситуации с эскалацией ближневосточного конфликта.
«Если они [США] хотят договориться, мы можем договориться. Если они хотят воевать, мы будем воевать», — цитирует дипломата Telegram-канал RT.
По его словам, Иран понимает, что президент США однажды разорвал ядерные соглашения и дважды атаковал страну во время переговоров.
«Если они хотят продолжат обманывать всех, конечно же, Иран будет воевать до конца. Но если они придут к выводу, что могут договориться с нами на принципах взаимной справедливости с точными и прочными гарантиями, чтобы обеспечить прочный мир, а также обеспечить иранские права, а еще выплатить компенсацию за весь ущерб… Мы готовы вести переговоры только при таких условиях», — подчеркнул Джалали.
Ранее иранский посол заявил, что Тегеран сомневается в серьёзности США на переговорах.
Также он отмечал, что любые переговоры по урегулированию должны иметь поставленную цель, при этом Иран готов как к войне, так и к миру.