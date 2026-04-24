Володин: когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели

Володин заявил, что отрыв власти от народа ведет страну к гибели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели, этот урок усвоен.

«Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен», — написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в «Российской газете».

Председатель Госдумы отметил, что советский период подарил уникальный опыт развития государственности и становления Страны Советов. При этом он уточнил, что политическая система СССР базировалась на доминировании единственной политической партии, у которой была монополия на власть. По его словам, до тех пор пока в КПСС были сильные лидеры, объединенные общими вызовами, пока партия оставалась близка к людям, эта конструкция сохраняла государство, и страна развивалась.

«Но как только партию возглавили слабые руководители, подменяющие разговорами и красивыми лозунгами реальные дела, — партия фактически развалилась, что повлекло за собой трагедию распада Советского Союза», — подчеркнул он.

Володин добавил, что система Советов, существовавшая в советский период, и ее органы внесли существенный вклад в развитие законодательной базы СССР.

«Важно и то, что многие граждане получили опыт депутатской работы в Советах всех уровней. Немало из них впоследствии применили его, став депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — указал он.

