Володин: когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели

«Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен», — написал Володин в статье о развитии парламентаризма, опубликованной в «Российской газете».
Председатель Госдумы отметил, что советский период подарил уникальный опыт развития государственности и становления Страны Советов. При этом он уточнил, что политическая система СССР базировалась на доминировании единственной политической партии, у которой была монополия на власть. По его словам, до тех пор пока в КПСС были сильные лидеры, объединенные общими вызовами, пока партия оставалась близка к людям, эта конструкция сохраняла государство, и страна развивалась.
«Но как только партию возглавили слабые руководители, подменяющие разговорами и красивыми лозунгами реальные дела, — партия фактически развалилась, что повлекло за собой трагедию распада Советского Союза», — подчеркнул он.
Володин добавил, что система Советов, существовавшая в советский период, и ее органы внесли существенный вклад в развитие законодательной базы СССР.
«Важно и то, что многие граждане получили опыт депутатской работы в Советах всех уровней. Немало из них впоследствии применили его, став депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — указал он.