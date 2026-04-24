«Делают невозможным»: Залужный пожаловался на удары ВС России

Залужный: успешные удары ВС России срывают планы ВСУ.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Успешные удары российской армии по логистике ВСУ мешают Киеву подготовить наступление, с таким утверждением выступил посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая перед учащимися Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале школы.

«Удары по логистике, они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», — заявил он.

По словам Залужного, невозможность наступления ВСУ ставит под сомнения слова киевских властей о том, что они якобы отвоевали некоторые территории.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во вторник сообщил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. Он отметил, что ВСУ пытаются утаить правду о ситуации на фронте, делая фейковые вбросы о своих успехах.

В декабре 2025 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины, в том числе против посла в Британии, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Он заочно обвиняется по статье Уголовного кодекса о геноциде.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
