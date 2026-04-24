Песков сообщил о подготовке приглашений на саммит Россия — АСЕАН

Ранее сообщалось, что администрация США намеревается пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20. Встреча должна пройти в Майами на гольф-курорте «Дорал». Высокопоставленный представитель американской администрации пояснил, что Россия как член «Группы двадцати» получит приглашение на все мероприятия форума. В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон рассчитывает на успешное и продуктивное проведение саммита.