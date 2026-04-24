Джалали: Иран предусмотрел для России исключения по пошлинам в Ормузском проливе

Власти Ирана предусмотрели для России и ряда других государств исключения в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Об этом дипломат рассказал журналистам РИА Новости.
Джалали пояснил, что пока не знает о дальнейших перспективах сохранения или отмены пошлин за проход через пролив.
«В настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал посол.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль осудил идею оплачивать проход через Ормузский пролив.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.