Джалали: Иран предусмотрел для России исключения по пошлинам в Ормузском проливе

Власти Ирана предусмотрели для России и ряда других государств исключения в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Об этом дипломат рассказал журналистам РИА Новости.

Джалали пояснил, что пока не знает о дальнейших перспективах сохранения или отмены пошлин за проход через пролив.

По данным журналистов, Тегеран ввёл пошлины из-за издержек на безопасность после нападения США и Израиля, а сейчас маршрут полностью перекрыт до снятия американской блокады.

«В настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — сказал посол.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль осудил идею оплачивать проход через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше