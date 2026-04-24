В Подмосковье появилось новое требование к работе рынков

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Торговля на рынках в Подмосковье теперь возможна только в капитальных строениях, работа в палаточных конструкциях, согласно новому закону, находится под запертом, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С 1 января 2026 года деятельность по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг на розничных рынках допускается исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Использование временных, некапитальных конструкций для указанных целей не допускается», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве предупредили, что за нарушение установленного запрета для юридических лиц предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Кроме того, уличные рынки, расположенные вне капитальных строений в Подмосковье, с января 2026 года начали централизованно демонтировать. Сейчас на территории региона в капитальных зданиях работает 101 рынок, их закрытие не планируется.
«Сельскохозяйственные рынки на территории Московской области продолжают выполнять важную функцию обеспечения населения товарами, а также предоставляют площадки для реализации продукции фермерскими хозяйствами и гражданами. Закрытие рынков, размещенных в капитальных зданиях, не планируется», — заключили в пресс-службе ведомства.