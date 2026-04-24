ЦБ: число фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума

В России до исторического минимума сократилось количество фальшивых долларов.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных ЦБ.
Так, по информации агентства, по итогам первого квартала текущего года в стране было выявлено 110 поддельных долларовых купюр. Уточняется, что за год их количество в России снизилось в 13 раз.
В то же время значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их число за год сократилось в 11 раз, до 123 штук.
В прошлом году эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал агентству «Прайм», что выявить фальшивые доллары можно по отсутствию хруста и цвету.
В МВД России также отмечали, что чаще всего в стране подделывают купюры номиналом в 1000 рублей.