ТСН: военные ВСУ падают в обморок из-за отсутствия пищи и воды

Военные Вооружённых сил Украины теряют сознание из-за отсутствия пищи и воды, рассказала украинскому телеканалу ТСН жена одного из бойцов ВСУ.

«Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80−90 кг, а сейчас их вес около 50. Они не одни такие, с нами связываются другие женщины. Выходит, что проблема намного масштабнее. Больше всего без еды было 17 дней. По рациям их не слышали или не хотели слышать», — рассказала женщина.

По информации телеканала, проблемы с продуктами на позициях начались в декабре прошлого года. При этом также отмечается, что у военных не было нормальной связи, иначе, согласно статье, они могли бы систематически получать посылки от родных.

Ранее «СТРАНА.ua» также писала, что бойцы ВСУ находятся на позициях без еды и воды.

Кроме того, сообщалось, что операторы БПЛА группировки войск «Север» с помощью дронов фиксируют тяжёлое положение боевиков ВСУ на Харьковском направлении из-за нарушения обеспечения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше