Осужденный за убийство школьницы в Дагестане имеет два класса образования

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Житель Дагестана Магомед Мирзалибагандов, приговоренный к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней школьницы в 2018 году, имеет за плечами два класса образования, следует из судебного акта, с которым ознакомлялось РИА Новости.
Письмо, которое осужденный тогда составил на имя родителей девочки с требованием выкупа в два миллиона рублей, было написано с грубыми ошибками, например: «кто патираль», «писмо», «паскарей».
Мирзалибагандов — инвалид второй группы. Еще несколько лет назад судебная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у него признаки органического расстройства личности в связи с эпилепсией, «но без существенных психических изменений».
В среду Верховный суд Дагестана признал 42-летнего жителя Левашинского района Мирзалибагандова виновным в похищении и изнасиловании несовершеннолетней, грабеже, убийстве и проговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его сообщница, 40-летняя жительница Акушинского района Заира Алиева, за организацию похищения приговорена к 12 годам колонии общего режима.
Установлено, что Алиева предложила Мирзалибагандову похитить восьмилетнюю девочку, которая приходилась ей дальней родственницей, чтобы получить от ее родителей выкуп за ее освобождение. В Каспийске 29 июля 2018 года мужчина подозвал вышедшую из дома девочку, которая шла в магазин, и обманом завел ее в заранее приготовленную квартиру, где отобрал у мобильный телефон и запер.
Удерживая девочку в квартире, похититель изнасиловал ее. Первого августа, испугавшись быть разоблаченным, он убил ребенка ударом тупого предмета по голове. Через несколько дней ночью поместил труп в хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву. В конце сентябре того же года он составил письмо на имя родителей девочки с требованием выкупа в два миллиона рублей и перечислении денег на банковскую карту своего знакомого, которое положил в лифт подъезда многоквартирного дома, где проживала потерпевшая. Письмо нашли жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов.