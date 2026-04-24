Врач назвала основные симптомы заражения человека бешенством

«Основными симптомами у людей в острой фазе заболевания являются водобоязнь, приступы беспокойства, тревоги. Смерть наступает через несколько дней от паралича дыхания или остановки сердца. Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью», — сказала врач.