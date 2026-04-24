США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате Мадуро

Военнослужащий спецназа США, принимавший участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован и обвинен в незаконных ставках на исход этой операции.

Военнослужащий спецназа США, принимавший участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован и обвинен в незаконных ставках на исход этой операции. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации издания, старший сержант открыл аккаунт на платформе прогнозов Polymarket и сделал ставку в размере 32 тысячи долларов на то, что к концу января Мадуро перестанет занимать пост президента. В период с 27 декабря по 2 января военнослужащий совершил 13 ставок, причем последняя из них была сделана всего за несколько часов до начала операции в Венесуэле.

В результате этих действий бойцу спецназа были предъявлены пять уголовных обвинений. Операция по захвату Николаса Мадуро была осуществлена 3 января 2026 года, когда силы США атаковали страну и задержали президента вместе с его супругой. Уголовное дело против Мадуро, связанное с его причастностью к наркокартелю, начнется не ранее 2027 года, несмотря на то что суд над ним стартовал 5 января 2026 года.

Кроме того, 7 января стало известно, что платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши тем пользователям, которые сделали ставки на вторжение США в Венесуэлу. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения среди пользователей.

Также стоит отметить, что ранее российский посол делал важные заявления о возможности предоставления убежища для Николаса Мадуро, что может повлиять на дальнейшие события вокруг венесуэльского лидера.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле начались массовые перестановки после смены власти.

