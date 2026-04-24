Миронов предложил предоставить ликвидаторам аварии на ЧАЭС льготы на ЖКХ

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить всем ликвидаторам Чернобыльской катастрофы компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в 50%.

Речь, по его словам, идёт о компенсации расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда, в котором они проживают.

Сегодня, отметил депутат, компенсация предоставляется только тем, кто проживает в государственном, муниципальном жилом фонде или в приватизированных квартирах.

«Граждане, которые купили жильё или получили его по наследству, её не получают, что, конечно же, несправедливо», — цитирует Миронова РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для пенсионеров и ряда других категорий граждан должна быть снижена допустимая доля расходов на ЖКХ.

Кроме того, в России предложили развивать программы лояльности за ответственную оплату ЖКУ.