Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил о гибели страны при отрыве власти от народа

Депутат Госдумы предупредил об опасности дистанции между властью и народом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отрыв власти от народа приводит государство к кризису и может вести к его гибели. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

«Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен», — подчеркнул парламентарий.

Володин добавил, что период СССР стал важным этапом в становлении государственности и опыте развития страны. Он уточнил, что система сохраняла устойчивость лишь до тех пор, пока в КПСС были сильные лидеры и сохранялась связь с населением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власть в государстве не должна быть свободна от критики, если она исходит от народа страны. Представитель Кремля отметил, что данные суждения необходимо отличать от оскорблений.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше