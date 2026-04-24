Володин заявил о гибели страны при отрыве власти от народа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отрыв власти от народа приводит государство к кризису и может вести к его гибели. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
«Когда власть отрывается от народа, это ведет страну к гибели. Этот урок усвоен», — подчеркнул парламентарий.
Володин добавил, что период СССР стал важным этапом в становлении государственности и опыте развития страны. Он уточнил, что система сохраняла устойчивость лишь до тех пор, пока в КПСС были сильные лидеры и сохранялась связь с населением.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власть в государстве не должна быть свободна от критики, если она исходит от народа страны. Представитель Кремля отметил, что данные суждения необходимо отличать от оскорблений.