Учёный рассказал о погоде в европейской части России на майские праздники

Погода в европейской части России на майские праздники улучшится, однако полноценное лето в этот период ещё не наступит.

Об этом сообщил доцент Нижегородского государственного университета и фенолог Михаил Любов РИА Новости.

Сейчас специалистам трудно давать точные прогнозы на длительный срок из-за крайне неустойчивого состояния атмосферы.

Учёный пояснил, что в праздничные дни ожидается уменьшение облачности, прекращение осадков и общее повышение температуры. По его словам, процесс потепления не будет стабильным, поэтому в мае ожидаются ещё одна или две волны похолодания без снега.

«Лето в начале мая ещё не наступит», — подчеркнул фенолог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил о резком ухудшении погоды в Московском регионе в ближайшие дни.