Доцент Балынин напомнил, что россиян с 12 по 14 июня ждут трёхдневные выходные

Россияне в связи с празднованием Дня России смогут отдохнуть три дня подряд — с 12 по 14 июня, напомнил доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
«Россиян ждут пятые по счёту и заключительные в 2026 году трёхдневные выходные: с 12 по 14 июня», — передаёт его слова РИА Новости.
При этом уточняется, что ближайшие выходные в связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы ждут россиян с 1 по 3 мая, а затем — с 9 по 11 мая.
