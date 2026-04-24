Хакеры заявили о взломе одного из пропагандистских телеканалов на Украине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Внутренняя база телевизионного пропагандистского канала на Украине антироссийской направленности «Freeдом», запущенного для жителей Донбасса и приграничных украинских территорий, была взломана, сообщили РИА Новости в пророссийской группировке хакеров «Кибер Серп».
«В данный момент мы взломали защищенный корпоративный мессенджер Element редакции “Freeдом” и получили доступ к внутренней базе телеканала: (она содержит — ред.) планировщики, список всех сотрудников с личными данными и фото», — сказали агентству хакеры.
В результате атаки 49 внутренних проектов, которые хранили в себе многолетний агрессивно настроенный массив против России, были уничтожены, уточнила группировка хакеров.
Подобные операции дают проукраинским средствам массовой информации сигнал, что все участники дезинформации будут разоблачены и информационно уничтожены.
«Прошлая наша кампания с ресурсом “Новости Донбасса” до сих пор носит успешный характер. Операция “НЮАНС” показала, что сайт “Новости Донбасса” до сих пор не функционирует», — добавила группировка хакеров.
В марте «Кибер Серп» заявил РИА Новости о блокировке и удалении сайта одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности «Новости Донбасса» в результате взлома защищенных баз данных редакции.