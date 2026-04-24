РИА Новости: полиция Латвии фиксирует тех, кто приходит на кладбища в День Победы

Полиция Латвии фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей.

Об этом рассказал местный активист, из соображений безопасности попросивший не называть его имени, передаёт РИА Новости.

По его словам, наиболее жёстко контролируются места снесённых памятников.

«Места снесённых памятников жёстко контролируются на 9 мая. Ни дай Бог ты туда принесёшь цветы, — вплоть до уголовной ответственности», — отметил активист.

В прошлом году в Латвии возбудили 67 уголовных дел за празднование Дня Победы.

Также сообщалось, что в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше