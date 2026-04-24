РИА Новости: полиция Латвии фиксирует тех, кто приходит на кладбища в День Победы

Полиция Латвии фиксирует на фото и видео всех, кто приходит на братские кладбища в День Победы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей.
Об этом рассказал местный активист, из соображений безопасности попросивший не называть его имени, передаёт РИА Новости.
По его словам, наиболее жёстко контролируются места снесённых памятников.
«Места снесённых памятников жёстко контролируются на 9 мая. Ни дай Бог ты туда принесёшь цветы, — вплоть до уголовной ответственности», — отметил активист.
В прошлом году в Латвии возбудили 67 уголовных дел за празднование Дня Победы.
Также сообщалось, что в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах.