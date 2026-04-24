Песков заявил, что Киргизия попала под санкции ЕС из-за верности своим интересам

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции Евросоюза против Киргизии наказанием за верность своим интересам. Так он отреагировал на запрет ЕС на экспорт в Бишкек станков с цифровым управлением.
«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
Песков подчеркнул, что российско-киргизское сотрудничество имеет взаимный экономический эффект, включая совместные инвестиционные проекты.
Ранее KP.RU сообщал, что 23 апреля совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санационных ограничений в отношении России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что эти санкции сыграют с ЕС злую шутку. Он уточнил, что Россия адаптировалась к западным ограничениям.