Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Киргизия попала под санкции ЕС из-за верности своим интересам

Песков рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве России с Киргизией.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции Евросоюза против Киргизии наказанием за верность своим интересам. Так он отреагировал на запрет ЕС на экспорт в Бишкек станков с цифровым управлением.

«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков подчеркнул, что российско-киргизское сотрудничество имеет взаимный экономический эффект, включая совместные инвестиционные проекты.

Ранее KP.RU сообщал, что 23 апреля совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санационных ограничений в отношении России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что эти санкции сыграют с ЕС злую шутку. Он уточнил, что Россия адаптировалась к западным ограничениям.

