Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд дал три года управляющей хостелом, где жили террористы «Крокуса»

Московский суд приговорил к трём годам лишения свободы управляющую апарт-отелем, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле».

Это следует из оказавшихся в распоряжении РИА Новости судебных материалов.

Как следует из документов, фигурантка не уведомила государственные органы о прибытии Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, которые не имели разрешения на временное проживание в России.

Журналисты пояснили, что женщину признали виновной в организации незаконного пребывания иностранцев и дополнительно запретили ей два года работать в сфере гостиничного бизнеса. По их данным, осуждённая не стала отрицать свою вину и заявила в суде о раскаянии.

«Ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание… ночевали», — цитируются в материалах слова женщины.

Ранее сообщалось, что в террористическом нападении в Московской области должны были участвовать три человека, а двое отправиться в Москву.