Суд дал три года управляющей хостелом, где жили террористы «Крокуса»

Московский суд приговорил к трём годам лишения свободы управляющую апарт-отелем, где незаконно проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле».
Это следует из оказавшихся в распоряжении РИА Новости судебных материалов.
Как следует из документов, фигурантка не уведомила государственные органы о прибытии Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, которые не имели разрешения на временное проживание в России.
Журналисты пояснили, что женщину признали виновной в организации незаконного пребывания иностранцев и дополнительно запретили ей два года работать в сфере гостиничного бизнеса. По их данным, осуждённая не стала отрицать свою вину и заявила в суде о раскаянии.
«Ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание… ночевали», — цитируются в материалах слова женщины.
Ранее сообщалось, что в террористическом нападении в Московской области должны были участвовать три человека, а двое отправиться в Москву.