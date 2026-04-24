Трамп выразил сомнение насчет визита Путина на саммит G20 в США

Саммит лидеров «Группы двадцати» пройдет в Майами 14−15 декабря. В России начали активно обсуждать возможность визита Владимира Путина в США после слов замглавы МИДа РФ Александра Панкина, который сказал, что Вашингтон пригласил Москву поучаствовать в саммите G20 на высшем уровне. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение об очном участии Владимира Путина в саммите пока не принято.