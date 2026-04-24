В ОП России предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами

В конце апреля и начале мая ожидается значительная активизация мошеннических атак на подростков на фоне проведения экзаменов, сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Его слова приводит РИА Новости.
В данный момент учащиеся проходят промежуточные аттестации перед написанием ОГЭ и ЕГЭ.
Машаров пояснил, что из-за повышенной нагрузки дети чаще ищут ресурсы для подготовки и могут переходить по опасным фишинговым ссылкам.
По его словам, нестабильное эмоциональное состояние повышает уязвимость подростков, поэтому взрослым следует активнее помогать им справляться со стрессом.
«Самое главное в этот период времени — родительская помощь и контроль», — рассказал собеседник агентства.
Ранее директор фонда «За права заёмщиков», куратор платформы Народного фронта «Мышеловка.рф» Алла Храпунова заявила, что перед майскими праздниками мошенники активизировались в туристической сфере.