Губернатор Юрий Слюсарь поприветствовал участников юбилейного заседания Южно-Российской парламентской ассоциации

Расширенное заседание совета Южно-Российской парламентской ассоциации, посвящённое 25-летию со дня её образования, состоялось сегодня, 23 апреля, в Ростове-на-Дону.
Обращаясь к парламентариям юга России, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что регионы юга страны на протяжении веков связаны общей историей, культурой и человеческими судьбами. За 25 лет ЮРПА превратилась в действенную площадку для обсуждения законодательных инициатив, обмена лучшими практиками и совершенствования правовой базы.
В качестве примера эффективного взаимодействия глава донского региона привёл совместную работу по оздоровлению бассейна реки Дон. Инициатива Ростовской и Волгоградской областей, поддержанная парламентами более чем десяти субъектов, позволила сформулировать весомый запрос к федеральному центру.
— Ростовская область всегда открыта к диалогу и готова поддерживать новые инициативы, — обратился к коллегам глава региона.
Донской губернатор поблагодарил парламентариев за работу по укреплению экономики, помощи промышленникам и аграриям, поддержке участников специальной военной операции и их семей.
Отдельно глава региона отметил, что с вхождением в состав ассоциации республик и областей Новороссии и Донбасса организация обрела более глубокий смысл, стала ещё одним шагом к единому правовому пространству, необходимому для нормальной экономики и комфортной жизни людей.
— Заложенное 25 лет назад взаимодействие парламентов юга и сегодня помогает решать самые важные для страны задачи, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) учреждена в 2001 году в Ростове-на-Дону, она объединяет восемь постоянных членов — парламентов республик и областей юга России, а также ассоциированных участников, в том числе с 2024 года Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Деятельность ассоциации направлена на содействие развитию парламентаризма, выработку согласованных законодательных позиций и укрепление межрегиональных связей. За время работы ЮРПА принято свыше 500 решений, многие инициативы получили федеральную поддержку.
