Губернатор Юрий Слюсарь поприветствовал участников юбилейного заседания Южно-Российской парламентской ассоциации

Напомним, Южно-Российская парламентская ассоциация (ЮРПА) учреждена в 2001 году в Ростове-на-Дону, она объединяет восемь постоянных членов — парламентов республик и областей юга России, а также ассоциированных участников, в том числе с 2024 года Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Деятельность ассоциации направлена на содействие развитию парламентаризма, выработку согласованных законодательных позиций и укрепление межрегиональных связей. За время работы ЮРПА принято свыше 500 решений, многие инициативы получили федеральную поддержку.